المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا موقعاً للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل للعدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف رجال المقاومة مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا ومباني يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية للعدو في موقعي رويسات العلم ومسكاف عام بالأسلحة المناسبة ‏ما أدى إلى تدميرها.

واستهدفت المقاومة مواقع رويسة القرن وزبدين والمرج والمالكية وجل العلام وثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف ‏المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة.

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