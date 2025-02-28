المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا موقعاً للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل للعدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل شمال فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف رجال المقاومة مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية للعدو في موقعي رويسات العلم ومسكاف عام بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها.
واستهدفت المقاومة مواقع رويسة القرن وزبدين والمرج والمالكية وجل العلام وثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة.
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