المعرض الفني “فراشات ملونة” بنسخته الرابعة في صالة طرطوس القديمة

طرطوس-سانا

استضافت صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة المعرض الفني “فراشات ملونة” والذي شارك فيه 18 من الهواة بمختلف الأعمار قدموا لوحات متنوعة المواضيع والأساليب الفنية.

محافظ طرطوس فراس الحامد أوضح في تصريح صحفي خلال افتتاح المعرض أهمية تفاعل الأطفال مع الواقع بشكل مباشر عبر رسوماتهم المعبرة ومنها رسومات تتناول ما يجري في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال.

المعرض الذي يستمر ليومين قالت عنه المشرفة الفنانة التشكيلية ليال بوحسن في تصريح لمراسلة سانا إنه يتميز لهذا الموسم بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار جمعتهم موهبة الفن والرسم ليعبّر كل منهم من خلال مشاركاته عن رؤيته للطبيعة والألوان والمواضيع وتجسيدها بلوحات من مختلف المدارس الفنية.

ماريا ديب من الصف الثاني بمرحلة التعليم الأساسي حاكت برسوماتها الـ 15 بعضاً من أشكال الحيوانات ومناظر طبيعية ورأت أن موهبتها بالرسم منذ خمس سنوات عززها اهتمام والدتها ودعمه الكبير لها.

واعتبرت هيا حمدان من طلاب الصف الثامن أن الرسم بالنسبة لها موهبة رافقتها منذ الطفولة لتكون إحدى مشاركتها لوحة جسدت فيها رؤيتها للقضية الفلسطينية إضافة إلى لوحات زخرفية وطبيعية.

أسيل إبراهيم من الصف الرابع اختارت الألوان الخشبية لترسم مناظر طبيعية وغيرها ورأت في لوحتها دوار الشمس الأمل بيوم جديد.

وعن مشاركتها بـ 6 لوحات قالت مايا زيدان في الصف السادس أنها تميل لرسم الطبيعة والبحر واستخدام الألوان الخشبية والمائية ووجدت في المعرض فرصة للتعريف بموهبتها والتعرف على مواهب أخرى.

ومن المشاركين اعتبر حيدرة وسوف وهو طالب في الثالث الثانوي العلمي أنه يفضل الرسم ذي طابع فن العمارة وإن كان يحتاج لجهد أكبر ودقة عالية إلا أنه يبرز المهارة ليشارك بـ 11 لوحة ولوحتي خط عربي ومثلهما من الطبيعة الصامتة.

ووجدت طالبة السنة الرابعة قسم التجارة والاقتصاد بيلسان خوندة أن لوحاتها الـ 9 من فن المانديلا والبورتريه تأتي من حبها لهذا النوع مستخدمة الفحم والاكرليك لتقول ما تريده عبر تلك الرسومات.

فاطمة حسين

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