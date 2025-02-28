مقتل مدنيين اثنين جراء قصف قوات نظام كييف مدينة دونيتسك

موسكو-سانا

قتل مدنيان جراء قصف قوات النظام الأوكراني حي بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس بلدية دونيتسك اليكسي كوليمزين في قناته على منصة تلغرام: “إن قوات النظام الأوكراني قصفت حي بتروفسكي في شارع بايكالسكايا في الضواحي الغربية لمدينة دونيتسك ما أسفر عن مقتل مدنيين وتضرر عدد من المباني”.

وتستهدف قوات كييف بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين والمناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها لحماية المدنيين.

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