مقتل جندي للاحتلال في عملية للمقاومة شرق قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

قتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية شرق قلقيلية بالضفة الغربية اليوم رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً وصل إلى مستوطنة مقامة قرب قرية جيت شرق قلقيلية، واشتبك مع جندي للاحتلال، ما أسفر عن مقتله، قبل أن ينسحب منفذ العملية من المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر لاقف وحجة شرق قلقيلية، وأقامت حواجز مكثفة على الطرق بين نابلس وقلقيلية وطولكرم بعد العملية البطولية، كما حلقت طائرة مروحية للاحتلال في سماء قرية جيت شرق قلقيلية.

وباركت لجان المقاومة العملية التي تؤكد أن المقاومة في الضفة في تصاعد مستمر وأنها باتت كابوساً يطارد جنود العدو ومستوطنيه أينما وجدوا، وأنه سيخلف كل مقاوم يرتقي شهيداً ألف مقاوم، مشددة على أن العمليات البطولية هي الرد الأمثل على جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة واغتيال المقاومين في الضفة الغربية.

وكان مستوطن إسرائيلي قتل وأصيب آخر في عملية مماثلة الأحد الماضي، كما نفذت المقاومة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي عشرات العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

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