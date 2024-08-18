الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويدمر دبابات ومستودعات ذخيرة و27 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة كبدت التشكيلات الأوكرانية خسائر فادحة وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1630 جندياً، و11 مستودعاً للذخيرة والوقود وورشة لإنتاج مدافع الدبابات و27 طائرة مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية الخاصة بأن وحدات من مجموعة قوات القطاع الشمالي هزمت قوات كييف في مواقع بمنطقة خاركوف وكبدتها نحو 90 جندياً بين قتيل ومصاب وثلاث مركبات عسكرية وثلاثة مدافع ميدان، ومحطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.

وحسب الوزارة ألحقت وحدات مجموعة قوات القطاع “الغربي” الروسية الهزيمة بالتشكيلات الأوكرانية بمواقع في منطقة خاركوف ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصدت هجوماً، وتم تحييد نحو 440 جندياً ومركبة قتال للمشاة وست مركبات عسكرية، وستة مدافع ميدان ومحطة ومستودعين للذخيرة.

وهزمت وحدات من مجموعة قوات القطاع “الجنوبي” الروسية تشكيلات أوكرانية في تشاسوف يار وستوبوتشكي وبريدتشينو بدونيتسك الشعبية وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 420 جندياً ومركبتين عسكريتين وراجمة صواريخ و16 مدفعاً، ومحطة للحرب الإلكترونية وتم تدمير مستودع للوقود ومستودعين للذخيرة.

وحررت وحدات من مجموعة قوات القطاع “الأوسط” الروسية بلدة سفيريدونكا وهزمت تشكيلات قوات كييف في فوزدفيجينكا وكالينوفو وبتيتشي ونوفوإكونوميتشيسكوي ودولينوفكا بدونيتسك الشعبية وصدت هجومين أوكرانيين خسرت خلالهما القوات المهاجمة أكثر من 500 عسكري بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات وعشرة مدافع ميدان ومحطة رادار مضادة للبطارية.

وهزمت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” التشكيلات الأوكرانية في زيلينوي بوليا وفوديانوي بدونيتسك الشعبية وفقدت قوات كييف نحو 100 عسكري ودبابة وسيارتين وثلاثة مدافع ميدانية ومحطة للحرب الإلكترونية كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.

وأوقعت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” خسائر بتشكيلات قوات كييف في مالايا توكماشكا وبياتيخاتكي بمنطقة زابوروجيه وصلت إلى 80 جندياً وست مركبات عسكرية وأربعة مدافع ميدان ومحطتين للحرب الإلكترونية وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وتمكن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية من تدمير ورشة لإنتاج مدافع الدبابات ومنظومة صواريخ “إم270” ومنظومة صواريخ “هيمارس” أمريكيتي الصنع وقصفت تجمعات العدو في 163 منطقة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة للعدو موجهة من نوع “هامر” فرنسية الصنع واعترضت سبعة صواريخ “هيمارس” أمريكية ودمرت 27 طائرة بدون طيار 11 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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