إصابة 3 من قوات اليونيفيل جراء انفجار في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب ثلاثة جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” بجروح، جراء انفجار وقع بالقرب من آليتهم في محيط بلدة يارين.

وأعلنت “اليونيفيل” في بيان اليوم وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح اليوم بجروح طفيفة، عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين بجنوب لبنان”.

وأضافت اليونيفيل: “جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم ونحن نحقق في الحادثة”.

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