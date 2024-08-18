رئيس جنوب إفريقيا: تسجيل 17 ألف إصابة بجدري القردة في دول الاتحاد الإفريقي

جوهانسبرغ-سانا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة بجدري القردة في 13 دولة بالاتحاد الإفريقي منذ بداية العام.

وفي بيان اليوم نشر على موقع المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أفاد رامافوزا وفقاً لوكالة نوفوستي بأنه “تم منذ بداية 2024 تسجيل إجمالي 17541 حالة إصابة، منها 2822 حالة مؤكدة، و14719 حالة مشتبه بها، و517 حالة وفاة، بسبب جدري القردة في 13 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي”.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الجاري، أعلنت 3 دول أخرى في الاتحاد الإفريقي تسجيلها لحالات يشتبه بإصابتها بجدري القردة ليرتفع عدد دول الاتحاد الإفريقي التي أبلغت عن حالات الإصابة المسجلة إلى 16، منوهاً بأن عدد الإصابات بهذا المرض ازداد بنسبة 160 بالمئة العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حالة طوارئ صحية بسبب تفشي مرض جدري القردة في القارة، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في جمع نحو مليوني جرعة لقاح ضد المرض.

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