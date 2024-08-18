التعليم العالي تناقش التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمفاضلة العامة

دمشق-سانا

أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ورشة عمل توضيحية حول التحضيرات والاستعدادات الخاصة للقبول بالمفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي 2024- 2025 والإرشادات الخاصة بها، وذلك بمشاركة مديري شؤون الطلاب ومديري المعلوماتية، والمديرين المركزيين والفريق الفني في الوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن المفاضلة مستمرة هذا العام إلكترونياً، بحيث يستطيع الطالب التقدم برغباته عبر جواله الخاص أو اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر، إضافة إلى تجهيز مراكز لاستقبال الطلاب في كل الجامعات لمساعدتهم في كيفية التقدم، بحيث يصبح أمام الطالب خياران، إما أن يتقدم إلى المفاضلة من منزله أو من خلال مراكز الجامعات، وبالحالتين هي مفاضلة إلكترونية يتم الدخول إليها عن بُعد، ويتم تسديد الفواتير عن طريق الدفع الإلكتروني، والتي هي عبارة عن طوابع وبعض الرسوم البسيطة.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أنه سيتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماعين لمجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني لتحديد الطاقة الاستيعابية في كل كلية أو قسم أو اختصاص بناء على مقترحات ومجالس الجامعات، وذلك تمهيداً للعرض أمام اللجنة العليا للقبول الجامعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

بدورها قدمت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور حبوب عرضاً حول القبول الجامعي وآلية وخطوات التقدم للمفاضلة.

وتحدث مدير المعلوماتية في وزارة التعليم العالي المهندس أحمد يعقوبي حول الجانب التقني المتعلق بالتقدم إلى المفاضلة والآلية التي يجب أن يسير عليها الطالب عن طريق تطبيق الموبايل أو تطبيق الويب.

هيلانه الهندي

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