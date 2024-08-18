كميات الأقماح المسوقة في الحسكة تتجاوز الـ 148 ألف طن

الحسكة-سانا

بلغت كميات القمح المسوق إلى مراكز الاستلام التابعة لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في الحسكة 148962 طناً، منذ بداية موسم التسويق حتى تاريخه.

وفي تصريح لمراسل سانا، أفاد مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب عمار الأحمد باستمرار عمليات التسويق يوماً واحداً في الأسبوع مع اقتراب نهاية موسم التسويق، مشيراً إلى استمرار اللجان بتدقيق الفواتير وإرسالها إلى المصارف الزراعية التعاونية في المحافظة.

ووصلت قيمة الفواتير المحولة إلى فروع المصرف التعاوني الزراعي وفقاً للأحمد إلى 744 مليار ليرة سورية منذ بداية موسم التسويق حتى تاريخه، بهدف عدم تأخير صرف قيم الأقماح.

بدوره بين مدير فرع المصرف التعاوني الزراعي في الحسكة عزو الحامد أن فروع المصرف الزراعي صرفت نحو 612 مليار ليرة للفلاحين، مؤكداً استمرار عمليات الصرف في ظل توافر السيولة المادية.

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