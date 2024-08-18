احتفالية في طرطوس… بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة طلائع البعث الـ 49

طرطوس-سانا

أقيم في محافظة طرطوس اليوم احتفال بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس منظمة طلائع البعث تحت شعار “طلائعنا.. انتماء وعطاء”، تضمن عرضاً لفيلم توثيقي عن تأسيس المنظمة، وفقرات فنية وثقافية ورياضية متنوعة، وذلك على خشبة المركز الثقافي في المدينة.

رئيس فرع المنظمة في طرطوس عيسى عويجان، بين في تصريح لمراسل سانا أن العيد الوطني لمنظمة طلائع البعث أصبح تقليداً سنوياً للمنظمة، تخليداً للزيارة الأولى للقائد المؤسس حافظ الأسد لمعسكر الطلائع في الزبداني عام 1975، لافتاً إلى أن أطفال المنظمة يحتفلون بهذه المناسبة ويعبرون من خلال مشاركتهم في الفقرات الفنية عن حبهم للمنظمة ولوطنهم.

بدورها مدربة الفنون الشعبية والمسرح بفرع الطلائع أنس حرفوش لفتت إلى أنه تم تقديم فقرات شعبية تراثية متنوعة بألوان متعددة منها “اللالا ودقوا المهابيج” وغيرها من الأغاني التراثية، وذلك بمشاركة 22 طفلة، منوهة بأن الهدف من اختيار الفقرات نشر الفرح والتعبير عن سعادة الأطفال بعيدهم السنوي.

مدربة فقرات الجمباز على مستوى المحافظة ماريا دولات، أوضحت أن مشاركتهم اليوم كانت بـ 16 طفلاً وطفلة من فريق يضم 300 طفل، مبينة دور الرياضة في الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى تنمية مواهب المتميزين من الطليعيين في هذا المجال.

الرائدة على مستوى سورية سارة حسن قدمت حكاية (شيخ الجبل) روت من خلالها قصة جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية والبطولات التي حققها الشيخ صالح العلي وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو وغيرهم من الأبطال الشرفاء في دحر الفرنسيين واستقلال بلادهم.

وعبر عدد من الأطفال المشاركين بالاحتفال، وهم ناي يوسف، ومجد بشلاوي، وغيفار إسماعيل، وجنى المصري، وأسيل أحمد، وجويل المصري عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال، مشيرين إلى دور المنظمة في رعايتهم وصقل مواهبهم من خلال المسابقات والفعاليات التي تقيمها بشكل دائم.

ذوالفقار أبو غبرا

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