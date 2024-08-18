أكثر من 18 ألف تلميذ وطالب يتقدمون لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين

دمشق-سانا

تقدم إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين اليوم أكثر من 18 ألفاً و500 تلميذ وطالب في مختلف المحافظات.

وفي دمشق اطلع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الدكتور محمد عزت عربي كاتبي على سير الاختبارات في مدرستي الشهيد نجدي البغدادي ونهلة زيدان بمنطقة المزة.

ولفت الوزير المارديني إلى الخبرات المتراكمة بالوزارة لجهة وضع أسئلة مناسبة تتميز بالشمولية، وتظهر نخب الطلاب الجديرين بالدراسة بمدارس الطلاب المتفوقين، منوهاً بأن الأسئلة مؤتمتة ما يجعل الفارق بين طالب وآخر في بعض الأحيان بضعة أعشار العلامة، إضافة إلى التنافسية العالية بين الطلاب لكون المقاعد محددة بهذه المدارس.

وذكر مدير تربية دمشق الدكتور عبد الحكيم الحماد أن عدد المتقدمين للاختبارات بدمشق للصف السابع الأساسي 1136 تلميذاً وتلميذة، موزعين على 10 مراكز، بينما تقدم لاختبار القبول في مدارس المتفوقين للصف الأول الثانوي 936 طالباً وطالبة موزعين على 7 مراكز، يتنافسون على 4 مدارس وهي الباسل المتفوقين ونذير نبعة والشهيد يائل الكنج والواقدي، مبيناً أنه تم التأكيد على التزام الطلاب في المراكز بالتعليمات الامتحانية وتوفير أجواء هادئة ومناسبة لهم.

وفي السويداء تقدم اليوم أكثر من 1200 طالب وطالبة لاختبارات القبول في مدرستي المتفوقين الأولى والثانية بالسويداء، حيث أقيمت الاختبارات ضمن 62 قاعة صفية بمدارس الشهداء هايل مرشد التجارية، وعماد كرباج ومرسل مسعود للصف السابع، والشهيد كمال عبيد للصف العاشر في مدينة السويداء، بإشراف مندوبين من وزارة التربية.

وبين رئيس دائرة البحوث في مديرية التربية وهيب حمشو في تصريح لمراسل سانا أن أعداد المتقدمين للاختبارات بلغ للصف السابع 910 طلاب، فيما تقدم للصف الأول الثانوي 310 طلاب سيقبل منهم 120 طالباً في كلا الصفين.

وفي درعا تقدم 1263 طالباً وطالبة لاختبارات القبول لمدارس المتفوقين وفقاً لمدير التربية المهندس منهل العمارين الذي أوضح أن عدد المتقدمين لاختبارات الصف الأول الثانوي بلغ 353 طالباً وطالبة، بينما بلغ لاختبارات الصف السابع 910 طلاب، موزعين على 15 مركزاً حسب المناطق التعليمية.

وفي القنيطرة أفاد مدير التربية عبدو زيتون بأنه تقدم 639 طالباً وطالبة لاختبارات قبول المتفوقين، منهم 198 للعاشر و441 للسابع، توزعوا على 3 مراكز بمدينة البعث على أرض المحافظة وفي مساكن برزة بدمشق.

وفي حمص بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان القبول في مدارس المتفوقين 1352 طالباً وطالبة، منهم 843 من الصف السابع و509 من الصف العاشر، موزعين على 11 مركزاً امتحانياً في المدينة.

وخلال جولة مدير تربية حمص فراس عياش على عدد من المراكز أكد على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتوفير جو امتحاني هادئ ومريح، معتبراً أن الأسئلة تحفز الطالب على التفكير والجهد وتوظيف مهارات التحليل والتركيب والاستنتاج وإصدار القرار.

وفي حماة تقدم لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين للصف العاشر والسابع 2215 طالباً، منهم 1590 للصف السابع و625 للصف العاشر، وفقاً لمدير التربية المكلف ابراهيم المحمد، مشيراً إلى تخصيص 9 مراكز امتحانية للصف السابع و7 للعاشر، بهدف تنظيم الاختبارات في أجواء مريحة وهادئة ومراعاة الحالة النفسية للطلاب والتلاميذ.

يشار إلى أنه يوجد في محافظة حماة 7 مدارس للمتفوقين منها 2 في مدينة حماة و5 مدارس في كل من مصياف وسلمية والسقيلبية وسلحب ومحردة.

وفي حلب أوضح مدير التربية علي العثمان أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات قبول المتفوقين في مدرستي ثانوية الباسل المختلطة وعبد القادر علامو للمتفوقين 1940 طالباً وطالبة، منهم 1431 للصف السابع و509 للصف الأول الثانوي، موزعين على 14 مركزاً امتحانياً.

وفي اللاذقية بين مدير تربية اللاذقية أكثم غانم أنه تقدم نحو 2366 تلميذاً وطالباً لاختبار القبول في مدارس المتفوقين، موزعين على 23 مركزاً امتحانياً في مدينتي اللاذقية وجبلة، مشيرا ًإلى أنه تم التأكيد على الالتزام والتقيد بالتعليمات الامتحانية الوزارية، لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل وتأمين أجواء هادئة ومريحة للمتقدمين.

وفي طرطوس أوضح مدير التربية علي شحود أنه بلغ عدد الطلاب المسجلين في اختبارات القبول بمدارس المتفوقين 1772 طالباً وطالبة موزعين على 14 مركزاً امتحانياً في مدينة طرطوس وصافيتا وبانياس، توزعوا بواقع 940 تلميذاً للصف السابع و832 للصف العاشر.

وفي دير الزور ذكر مدير التربية سهيل الحيجي أنه تقدم 536 طالباً وطالبة للصف السابع الأساسي و132 طالباً وطالبة للصف العاشر، توزعوا على 5 مراكز امتحانية في المدينة ومجمع الميادين التربوي، مؤكداً أنه تم تأمين أجواء امتحانية مناسبة من قبل الكوادر التربوية بجميع المراكز الامتحانية.

وفي الرقة بين مدير التربية محمد الأحمد أنه بلغ عدد المتقدمين لاختبارات القبول في مدرسة المتفوقين للصفين السابع والعاشر 118 طالباً وطالبة موزعين على مركزين امتحانيين، لافتاً إلى سعي المديرية لتأمين كل المسلتزمات لضمان حسن الاختبارات وخاصة أنها تحتاج إلى هدوء وتركيز مضاعف.

وفي الحسكة تقدم 1071 تلميذاً وطالباً إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين، والتي جرت في ثانوية أبي ذر الغفاري وسط مدينة الحسكة وفي مدرستي زكي الأرسوزكي وصفي الدين الحلي بمدينة القامشلي.

وبينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات توزع على 855 تلميذاً وتلميذة في الصف السابع و216 طالباً وطالبة في الصف العاشر، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الاختبارات بالشكل المطلوب بما يضمن العدالة بين المتقدمين وحصول كل طالب على الدرجة التي تتوافق وقدراته.

دمشق

درعا

الحسكة

طرطوس

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