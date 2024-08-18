تقديم مساعدات طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية

اللاذقية-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات طبية، مقدمة من روسيا الاتحادية إلى مديرية الصحة في اللاذقية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح المقدم كليوكين بافيل أوليغوفيتش ممثل مركز التنسيق الروسي أن المساعدات تشمل عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة الروسية إلى مديرية الصحة في اللاذقية.

وأشار معاون مدير صحة اللاذقية الدكتور سامر أحمد إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساعدات الروسية المختلفة التي وصلت على مدار الفترة الماضية، موجهاً الشكر للأصدقاء الروس على وقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

وعلى هامش المساعدات، وزعت مجموعة من الشرطة العسكرية الروسية هدايا للأطفال في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال كمبادرة بسيطة لإدخال البهجة والفرح إلى قلوبهم.

علاء ابراهيم

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