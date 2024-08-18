القوات الروسية تقضي على 16 جندياً أوكرانياً بمقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلن مصدر عسكري روسي اليوم عن القضاء على 16 جندياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.

ووفق موقع روسيا اليوم أفاد المصدر بأن الجنود الأوكرانيين القتلى تابعون لكتيبة الاقتحام 225 في اللواء 115 المؤلل، وتم القضاء عليهم في غابات قرية كريميانويه الحدودية بمقاطعة كورسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وروستوف جنوب غرب روسيا.

وكانت السلطات الأمنية الروسية أعلنت أمس عن استسلام وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة كوماروفكا الواقعة في مقاطعة كورسك الروسية.

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