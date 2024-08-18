القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم.

– 13 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء من بينهم 6 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.