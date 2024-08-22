18 آب 1964- انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية اللبنانية

دمشق -سانا

1807 – انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فلتون.

1964- انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية اللبنانية.

1964- منع جنوب إفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة عشرة المقامة في طوكيو، وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية.

1992 – إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة “وان”.

2008 – الرئيس الباكستاني برفيز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.

2013- اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية.

2015- استشهاد عالم الاثار السوري خالد الأسعد حيث قام تنظيم “داعش” الإرهابي بإعدامه في مدينة تدمر.

من مواليد هذا اليوم:

1611 – الملكة ماريا لويزا غونزاغا، ملكة بولندا.

1792 – جون رسل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1830 – فرانز جوزيف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.

من وفيات هذا اليوم:

1503 – البابا إسكندر السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1850 – أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.

2009 – كيم داي جونغ، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في أفغانستان.