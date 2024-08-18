13 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 13 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل في مخيم جباليا شمال القطاع ومدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق نفسه، قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40074 فلسطينياً وإصابة 92537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency