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وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء من بينهم 6 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

2024-08-18

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وسائل إعلام فلسطينية : 4 شهداء و19 جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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