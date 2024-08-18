وسائل إعلام فلسطينية : 4 شهداء و19 جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد أمام قمة الجنوب: العالم يشهد سقوطاً مدوياً للقيم بصمته على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2024-08-17
سورية تدين بشدة المجزرة الصهيونية الجديدة بحق عائلة سورية في جنوب لبنان
2024-08-17
فيليبي: الغرب هو المسؤول عما جرى في سورية
2024-08-17
مساعدات غذائية روسية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة
2024-08-16
تطوير التعاون المشترك محور لقاء الوزير المنجد مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-08-15
السفارة الهندية تقيم حفل تحية للعلم الهندي بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال الهند
2024-08-15
السفير أختر: العلاقات السورية الباكستانية تاريخية ومواقف البلدين متطابقة في كل المحافل الدولية
2024-08-14
محليات
طقس الغد… الجو صيفي حار والحرارة أعلى من معدلاتها
2024-08-17
بتمويل من المجتمع الأهلي.. افتتاح متنزه الحديقة في مدينة النبك بمساحة 4 دونمات
2024-08-17
المشاركون في ملتقى مغتربي ريف دمشق: ضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار وتقديم التسهيلات-فيديو
2024-08-17
مساعدات غذائية وطبية روسية لأهالي قرية ممتنة في القنيطرة
2024-08-17
تربية درعا: الانتهاء من أعمال ترميم ثانوية الإمام النووي بمدينة نوى
2024-08-17
نقابة المهن المالية والمحاسبية في مؤتمرها السنوي بحماة: الإسراع بإصدار قانون تنظيم النقابات وإيجاد فرص استثمارية داعمة لعملها
2024-08-17
تشارك به نساء معيلات وأشخاص من ذوي الإعاقة… بيادر الخير معرض أعمال يدوية في السويداء
2024-08-17
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز 2024
2024-08-17
اختتام منافسات بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-08-17
دورتموند يحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخه
2024-08-16
الألماني زفيريف إلى ثالث أدوار بطولة سينسيناتي للتنس
2024-08-16
جيرونا يتعاقد مع نجم من أبردين الأسكتلندي
2024-08-15
منتخب سورية لكرة القدم لفئة تحت 20 عاماً يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2024-08-15
انطلاقة قوية لفريق السيدات في سباقات نادي السيارات السوري-فيديو
2024-08-15
اقتصاد
زراعة درعا: الانتهاء من جني محصول الفستق الحلبي
2024-08-17
غرام الذهب يرتفع محلياً 21 ألف ليرة
2024-08-17
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع آمال بخفض أسعار الفائدة
2024-08-16
إجازة استثمار جديدة لإنتاج شبكات الري الحديث
2024-08-15
اعتباراً من الـ 18 من الشهر الجاري… قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني
2024-08-15
ضبط مخبزين ومحطة وقود مخالفة في السويداء
2024-08-15
ارتفاع أسعار النفط
2024-08-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد أمام قمة الجنوب: العالم يشهد سقوطاً مدوياً للقيم بصمته على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
سورية تدين بشدة المجزرة الصهيونية الجديدة بحق عائلة سورية في جنوب لبنان
جريح الوطن: 18 جريحاً نجحوا في الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
التربية تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها لعام 2024
الإدارة المحلية تنشر أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لضمان تدخل مرافق الطوارئ والخدمات
إصابة 17 شخصاً بجروح وحالات هلع جراء الهزة الأرضية غرب مدينة سلمية
هزة أرضية بقوة 4.9 درجات غرب سلمية بريف حماة
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية
بيان من وزارة الإعلام
وسائل إعلام فلسطينية : 4 شهداء و19 جريحاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
2024-08-18
2024-08-18
mousa
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انطلاق أعمال ملتقى مغتربي ريف دمشق الثاني في مدينة النبك
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وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء من بينهم 6 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء من بينهم 6 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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