10 شهداء بقصف للاحتلال على دير البلح ومخيم النصيرات في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلين في منطقة الحكر جنوب دير البلح ومخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 40074 شهيداً و92537 جريحاً فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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