استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف طيران الاحتلال سيارة في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت سيارة قرب دوار البطيخة وسط المدينة ما أدى لاحتراقها بشكل كامل واستشهاد شابين كانا يستقلانها فيما أصيب فلسطيني من المارة بشظايا الانفجار.

وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 635 شهيداً بينهم 147 طفلاً و9 سيدات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency