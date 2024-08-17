زراعة درعا: الانتهاء من جني محصول الفستق الحلبي

درعا-سانا

أنهى مزارعو درعا جني محصول الفستق الحلبي للموسم الحالي، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى نحو 81 هكتاراً.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة، المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أنه من المتوقع أن يصل إنتاج هذا الموسم إلى 21 طناً، موضحاً أن المساحة المزروعة بمحصول الفستق الحلبي وصلت في الموسم الحالي إلى نحو 81 هكتاراً، فيها 11500 شجرة متوزعة في مختلف مناطق المحافظة.

وبين الأحمد أن مزارعي درعا توسعوا في زراعة الفستق الحلبي في الموسم الحالي مقارنة مع الموسم الماضي لاعتبارات تتعلق بارتفاع ثمنه مقارنة مع المحاصيل الأخرى، وعدم حاجته إلى عمليات رعاية كبيرة، موضحاً أن المساحة المزروعة بالفستق الحلبي في الموسم الماضي بلغت 76 هكتاراً، فيها نحو 4190 شجرة أنتجت نحو 9 أطنان.

وتأتي محافظة درعا في المركز السادس بإنتاج الفستق الحلبي على مستوى سورية بعد حماة وإدلب وحلب وحمص والسويداء.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency