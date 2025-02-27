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طقس الغد… الجو صيفي حار والحرارة أعلى من معدلاتها

2024-08-17

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً وحاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على المناطق الغربية والشمالية، ويكون سديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق23/39
المنطقة الجنوبية21/37
المرتفعات الجبلية20/32
المنطقة الوسطى25/40
المنطقة الساحلية26/33
المنطقة الشمالية26/40
منطقة الجزيرة27/42
المنطقة الشرقية27/43
منطقة البادية25/40

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