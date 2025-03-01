اختتام منافسات بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة زهرة الجولان التنشيطية للشطرنج بالسويداء، الرابعة للعام الحالي، والتي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمشاركة نحو 42 لاعباً ولاعبةً مثلوا أندية العربي وشهبا وشقا والقريا والثعلة والرحى وعرى ومدد.

وفاز بالمركز الأول للبطولة أغيد العقباني، تلاه كريم هنيدي، ثم حمزة نصر.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء، المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا أن البطولة أقيمت على مدار ثلاثة أيام بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات، وهي استمرارية للبطولات السابقة، مبيناً أنها تندرج ضمن خطة اتحاد اللعبة والتصنيف الوطني للاعبين.

وأشار عضو اتحاد الشطرنج حمد السعد في تصريح مماثل إلى أن البطولة شهدت منافسةً قويةً جداً، وخاصةً على المراكز الأولى، الأمر الذي استدعى إقامة دور فاصل بين المتنافسين، لافتاً إلى تميز العناصر الشابة فيها من عمر 14 إلى 24 عاماً، التي نالت المراكز العشرة الأولى، ما يعكس تطور اللعبة في المحافظة التي توجد فيها قاعدة جيدة.

عمر الطويل

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