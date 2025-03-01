اندلاع حريق كبير في مبنى سومرست هاوس وسط العاصمة البريطانية

لندن-سانا

اندلع حريق كبير اليوم في مبنى سومرست هاوس، وهو مركز ثقافي وترفيهي معروف وسط لندن.

ونقلت رويترز عن إدارة الإطفاء في لندن قولها في بيان: “تلقينا بلاغاً اليوم باندلاع حريق كبير في جزء من سقف مبنى سومرست هاوس وسط العاصمة، الأمر الذي استدعى توجه 15 سيارة إطفاء، ونحو 100 عنصر من إدارة الإطفاء لإخماد الحريق”.

وأوضحت الإدارة أن فرقها تواصل العمل للسيطرة على الحريق الذي لا يزال مجهول الأسباب.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً ودخاناً على سطح المبنى، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ويستخدم الآن كمكان للمعارض، حيث يضم أحد أعظم المجموعات الفنية في العالم.

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