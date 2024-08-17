وزير الزراعة يبحث مع وفد اتحاد النحالين العرب تطوير التعاون بمجال تربية النحل

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد من اتحاد النحالين العرب برئاسة المهندس معاذ صبحي كاظم، رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير تربية النحل بالدول العربية.

وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماع أهمية الاستمرار بتطوير مهنة تربية النحل وتقديم كل ما يلزم للحفاظ عليها والقضاء على الأمراض التي يتعرض لها النحل بالدول العربية، داعياً إلى زيادة التعاون والتنسيق الدائم بين الجميع لتحقيق التكامل في مجالات تربية النحل ابتداء من تحسين المراعي وتطوير السلالات المناسبة للبيئات المختلفة في الدول العربية.

وأعرب رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين عن رغبة النحالين العرب بتطوير التعاون، والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها وزارة الزراعة السورية لتطوير تربية النحل بالدول العربية.

من جهته أشار مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، الدكتور نصر الدين العبيد إلى استعداد المركز لتقديم كل ما يلزم لتطوير وتوسيع تربية النحل في العالم العربي، لافتاً إلى جهود وزارة الزراعة في سورية لتطوير وتحسين الزراعة بالدول العربية من خلال دعمها للمركز، ورفده بالخبرات وتسهيل عمله البحثي، بالإضافة إلى تزويده بأحدث الأصناف والسلالات المتطورة والعالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض لتعميم زراعتها بالدول العربية.

غصوب عبود

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