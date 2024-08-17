مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعماً للشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العواصم الهولندية أمستردام، والنرويجية أوسلو، وجنوب أفريقيا كيب تاون، والسويد استوكهولم والبريطانية لندن ومدينة شتوتغارت الألمانية، ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية وآرهوس الدنماركية، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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