تربية درعا: الانتهاء من أعمال ترميم ثانوية الإمام النووي بمدينة نوى

درعا-سانا

أنهت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا أعمال ترميم وتأهيل ثانوية الإمام النووي في مدينة نوى التي ستوضع بالخدمة بداية العام الدراسي القادم.

وأكد مدير التربية المهندس منهل العمارين لمراسل سانا أن الأعمال شملت تركيب وصيانة الأبواب الخشبية والمعدنية والدهان والتمديدات الكهربائية والصحية وصيانة السبورات ودورات المياه وسور المدرسة والباحة العامة ومدخلها ومعالجة الهبوط الحاصل في أرضيات بعض الغرف الصفية، حيث أصبحت المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي 2024-2025.

وبين العمارين أن المديرية وبالتعاون مع العديد من المنظمات الإنسانية قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيل وترميم العديد من المدارس في قرى وبلدات المحافظة، وأن العمل مستمر لترميم باقي المدارس ووضعها بالخدمة للتخفيف من ازدحام التلاميذ والطلاب بالمدارس.

رضوان الراضي

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