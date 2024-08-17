نقابة المهن المالية والمحاسبية في مؤتمرها السنوي بحماة: الإسراع بإصدار قانون تنظيم النقابات وإيجاد فرص استثمارية داعمة لعملها

حماة-سانا

تركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي لنقابة المهن المالية والمحاسبية على ضرورة السعي الدائم لزيادة إيرادات النقابة وإيجاد فرص استثمارية ومالية داعمة لها في تحقيق أهدافها وبرامجها والارتقاء بعملها.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد في فندق أفاميا الشام بحماة بالإسراع في إصدار قانون تنظيم النقابات والعمل على إجراء توصيف دقيق للملاكات العددية في المواقع الإدارية لمختلف الجهات العامة، ما يجعل خريجي الاقتصاد يشغلون المواقع الاقتصادية والمالية والإدارية دون غيرهم.

ودعا المشاركون إلى تخصيص فروع النقابة بنسبة 5 بالمئة من ريع الوثيقة الخارجية كدعم مالي لها، في ظل الحاجة المادية للكثير من الفروع وضرورة تمثيل النقابة في المجالس الاستشارية لمختلف الجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وإيجاد رسم طابع خاص للنقابة في المعاملات المالية والمصارف يعود بالنفع المالي عليها.

ولفتت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب المنظمات الشعبية المركزي جمانة النوري إلى أهمية دور النقابة في تطوير وتنظيم المهن المالية والمحاسبية والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية، من خلال المواكبة بين عمل المحاسبين ومدققي الحسابات والمحليين الماليين من جهة، ونشاط الشركات والمؤسسات والإدارات من جهة ثانية بالشكل الذي ينسجم مع معايير المحاسبة والتدقيق المعمول بها على المستوى الدولي، فضلاً عن الرقابة المالية الدقيقة والمتواصلة على نشاط القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشارت النوري إلى أنه في إطار اهتمام ومتابعة مكتب المنظمات الشعبية المركزي لأعمال نقابة المهن المالية والمحاسبية والحرص على تمثيلها في الفعاليات الاقتصادية والمالية، تم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء الذي وجه وزير المالية لإشراك ممثل عن النقابة في هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومجلس المحاسبة والتدقيق للإسهام في إبداء الآراء الفنية التخصصية على الصعيد المالي والاقتصادي دون الحاجة لاستصدار صك تشريعي.

بدوره، أوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية ضاحي الكراد أن مهنة المحاسبة تحتل مكانة مرموقة ولا سيما مع التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد، وهي من المهن المرغوبة في سوق العمل ولا سيما للشباب الطامحين لتأسيس مشاريعهم الخاصة، فضلا عن دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح صحفي بين رئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في حماة مجاهد دنكي أن سورية قطعت شوطا مهما في ممارسة وتطوير هذه المهنة، لافتاً إلى أن النقابة تؤدي حالياً دوراً مهما في تطوير المهن المالية والمحاسبية واستيعاب خريجي كليات الاقتصاد والتجارة، إضافة لدورها المهم في الرقابة الفعالة على أعمال المحاسبين في المؤسسات والشركات في مختلف الفعاليات الاقتصادية.

حضر المؤتمر محافظ حماة معن عبود، وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري، ورؤساء وأعضاء فروع نقابة المهن المالية والمحاسبية في المحافظات.

عبد الله الشيخ

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