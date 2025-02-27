تنظيم 33 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الماضي 33 ضبطاً تموينياً طالت مركز محروقات ومعمل إسفنج ومخابز ومعتمدي بيع الخبز وفعاليات تجارية أخرى.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق مركز محروقات تبنة ومعمل إسفنج في بئر السبيل ومحل صحية في حي الكاشف بمدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات المديرية نظمت ثمانية ضبوط بحق محال ألبسة ومواد غذائية وعصرونية وإكسسوارات في إزرع والشيخ مسكين وابطع ونمر وغباغب، بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية أو عدم إبراز فواتير، كما نظمت ضبوطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة طاقة شمسية ومفروشات و عصرونية وسيراميك وألبسة ومحمصة ومواد غذائية وحلويات في إزرع ودرعا والشيخ مسكين وذنيبة وإنخل والحارة بسبب عدم وجود سجل تجاري.

وضمن دوريات المديرية على المخابز الخاصة ومعتمدي توزيع الخبز في الأسبوع الماضي ضبطت المديرية مخابز خاصة في طفس والصنمين ودير العدس بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل وأربعة معتمدين في بصرى الحرير وجباب وجاسم وشعارة بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية.

قاسم المقداد

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