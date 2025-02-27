شهيد في غارة لطيران العدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

استشهد شخص في غارة لطيران العدو الإسرائيلي على قضاء صور بالجنوب اللبناني.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “غارة لمسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في قضاء صور أدت إلى استشهاد شخص”.

إلى ذلك تعرض وادي بلدة حانين في قضاء النبطية لقصف مدفعي معاد كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة بقضاء صور لقصف مدفعي معاد متقطع.

وكان عشرة شهداء سوريين بينهم أطفال ارتقوا جراء غارة للعدو الإسرائيلي على النبطية جنوب لبنان الليلة الماضية.

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