الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة من طراز (سو24) وطائرتين مروحيتين أوكرانيتين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حسنت مواقعها على العديد من محاور القتال، وتمكنت من تحييد 2010 عسكريين أوكرانيين بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين تابعين للبحرية الأوكرانية، كما تم تدمير قاذفة من طراز “سو24” وطائرتين مروحيتين من طراز “مي 8″ و”مي 17” أوكرانيتين.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية قنبلتين موجهتين من طراز “هامر” فرنسية الصنع، و10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و35 طائرة أوكرانية مسيرة.

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