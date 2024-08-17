خلال جولة على مركز هجرة العريضة بطرطوس… وزيرا الداخلية والمالية يؤكدان ضرورة رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات

طرطوس-سانا

أكد وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون و المالية الدكتور كنان ياغي ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة في مركز هجرة العريضة بطرطوس على الحدود السورية اللبنانية وتبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل للمسافرين، وتقديم كافة التسهيلات للمهجرين العائدين إلى بلدهم.

وخلال جولة قام بها الوزيران على المركز اطلعا على آلية عمله وحسن سير حركتي القدوم والمغادرة والتقيا عدداً من المسافرين القادمين والمغادرين عبر المركز والاستماع إلى ملاحظاتهم كما التقيا مع المعنيين بالمركز.

شارك في الجولة محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد و المدير العام للجمارك ومدير إدارة الهجرة والجوازات.

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