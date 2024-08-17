مسيّرة أوكرانية تستهدف محيط محطة زابوروجيه النووية بعبوة ناسفة

موسكو-سانا

استهدفت مسيرة أوكرانية بعبوة ناسفة طريقاً بمحيط محطة زابوروجيه النووية، دون أن يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر موقع RT أن الهجوم وقع صباح اليوم على الطريق الذي يسلكه موظفو المحطة من منازلهم في مدينة المحطة المجاورة، موضحاً أنه إثر ذلك تم إبلاغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين في المحطة بشكل دائم، بدعوة من روسيا للوقوف على أي استفزاز يقدم عليه نظام كييف.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية الليلة الماضية أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية بقنبلة “قذرة”، وأنها نقلت الرؤوس الحربية اللازمة إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا لهذا الغرض.

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