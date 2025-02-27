التربية تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها لعام 2024

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج الدورة الثانية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي)، والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لدورة عام 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن نسبة النجاح بالفرع العلمي بلغت 71.24 بالمئة والفرع الأدبي 61.52 بالمئة والثانوية الشرعية 76.24 بالمئة، والثانوية المهنية النسوية 36.31 بالمئة والصناعية 55.08 بالمئة والتجارية 47.63 بالمئة.

وتقدم للدورة الثانية بالفرع العلمي 89496 طالباً وطالبة، نجح منهم 63757 طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورتين الأولى والثانية 63.58 بالمئة، بينما كانت نسبة النجاح في الدورتين العام الماضي 66.34 بالمئة.

وتقدم للفرع الأدبي في الدورة الثانية 21982 طالباً وطالبة، نجح منهم 13523 طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورتين 47.69 بالمئة، بينما كانت العام الماضي 68.69 بالمئة.

وبالنسبة للثانوية الشرعية تقدم للدورة الثانية 930 طالباً وطالبة، نجح منهم 709 طلاب وطالبات، أي نسبة النجاح في الدورتين 70.10 بالمئة، بينما كانت في العام الماضي 77.40 بالمئة.

وفي الثانوية المهنية النسوية تقدم 738 طالباً وطالبة نجح منهم 268 طالباً وطالبة، وبناء عليه تكون نسبة نجاح الدورتين 48.17 بالمئة، بينما كانت العام الماضي 78.28 بالمئة.

وفي الثانوية المهنية الصناعية تقدم 4219 طالباً وطالبة، نجح منهم 2324 طالباً وطالبة، ووفق نتائج امتحان الدورتين بلغت نسبة النجاح في الدورتين 53.40 بالمئة، في حين كانت العام الماضي 67.87 بالمئة.

وتقدم للثانوية المهنية التجارية في الدورة الثانية 1478 طالباً وطالبة، نجح منهم 704 طلاب وطالبات، أي أن نسبة النجاح في الدورتين 48.36 بالمئة، بينما كانت العام الماضي 68.38 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلوماتية لجميع المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة موزعة في مناطق المحافظات، وفي الوقت نفسه تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة، ويمكن الحصول على هذه النتائج من خلال الدخول إلى موقع الوزارة المخصص.

وأكدت وزارة التربية في بيانها الاستمرار في تطوير العملية الامتحانية من منطلق الحرص الدائم على أولوية مصلحة الطلاب التي تتكامل مع مصلحة الوطن.

وكانت الوزارة أصدرت نتائج الدورة الأولى لهذه الامتحانات في الـ 7 من تموز الماضي.

رحاب علي

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