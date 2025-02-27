عشرة شهداء سوريين بينهم أطفال جراء غارة للعدو الاسرائيلي على النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

ارتفع عدد شهداء اعتداء العدو الإسرائيلي على منطقة وادي الكفور في النبطية جنوب لبنان إلى عشرة شهداء سوريين وخمس إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان ثان لها اليوم أن عدد الشهداء ارتفع إلى عشرة، وهم من الجنسية السورية، بينهم امرأة وطفلاها، إضافة إلى إصابة خمسة بجروح بينهم ثلاثة سوريين، اثنان منهم إصاباتهما حرجة ويخضعان لعمليات دقيقة في المشفى، إضافة إلى مواطنة لبنانية وشخص من الجنسية السودانية.

وكانت الوزارة أشارت في حصيلة سابقة إلى ارتقاء تسعة شهداء معظمهم سوريون، وإصابة خمسة آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل الماضي على أحد المباني السكنية في منطقة وادي الكفور بالنبطية جنوب لبنان.

وواصل طيران العدو الإسرائيلي الاستطلاعي التحليق منذ الليل وحتى صباح اليوم فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب اللبناني وصولاً حتى مشارف مدينة صور، فيما أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة راميا الحدودية.

كما جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته وقصف بالمدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا والطيري ومنطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

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