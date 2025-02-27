16 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 16 فلسطينياً، وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف خياماً للنازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة العشرات بجروح، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان.

وفي مدينة خان يونس أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب المستشفى الأوروبي شرق المدينة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مبان سكنية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأول ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 40005 شهداء و92401 جريح، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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