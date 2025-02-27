17 آب 1988- مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة

دمشق-سانا
1945- إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949.
1960- الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا.
1988- مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة.
1993- لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه.
1999- زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف 17000 قتيل و44000 جريح.
2010- قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم كل منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاطنوها بناءها ثلاث مرات.
من مواليد هذا اليوم
1601- بيير دي فيرما عالم رياضيات فرنسي.
1629- الملك يوحنا الثالث سوبياسكي ملك بولندا.
1926- جيانغ زيمين رئيس الصين.
من وفيات هذا اليوم
1786- فريدرخ الثاني ملك مملكة بروسيا.
1850- خوسيه دي سان مارتين رئيس بيرو.
1969- أوتو شتيرن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.
2010- فرانشيسكو كوسيغا رئيس إيطاليا.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في إندونيسيا.
عيد الاستقلال في الغابون.
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