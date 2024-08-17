موسكو-سانا

أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف أن قوات النظام الأوكراني تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.

ونقل موقع قناة آر تي عن مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة قولها في قناتها على تلغرام: إنه “وفقاً للمعلومات التي تم تلقيها.. و بناء على نتائج اعترافات أسرى حرب تابعين للقوات الأوكرانية من لواء الهجوم المحمول جواً رقم 82 تخطط القيادة الأوكرانية لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، ومن المعروف في الوقت الحالي النية بمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية في كورشاتوف وإنيرغودار”، موضحة أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها أطلقت النار على نفسها.

وقال منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف: إن الهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية الذي تخطط له كييف يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة بريطانيا، مشيراً إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوروجيه على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النووية في كورسك وزابوروجيه.

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