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دورتموند يحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخه

نادي بوروسيا دورتموند الألماني

2024-08-16

برلين-سانا

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تحقيقه أعلى إيرادات سنوية في تاريخه، حيث بلغت أرقامه 509.1 ملايين يورو الموسم الماضي.

ووفق بيان للنادي عبر موقعه الرسمي فإن المبلغ الذي لا يأخذ في الاعتبار الأموال الناجمة عن بيع اللاعبين يمثل زيادة بنسبة 24 بالمئة عن الموسم السابق.

ورغم المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الألماني فإن وصول دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني صفر-2 كان السبب الرئيسي وراء الدخل القياسي للنادي، كما لعبت زيادة عائدات البث التلفزيوني ومبيعات السلع عاملاً في هذه الزيادة.

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