مساعدات غذائية روسية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة

حماة-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي اليوم مساعدات غذائية لعدد من الأهالي في مدينتي محردة والسقلبية بريف حماة.

وأوضح المقدم كلوكين بافيلاوليغوفيتش من مركز التنسيق الروسي في تصريح صحفي أنه تم توزيع 3 أطنان من المساعدات الغذائية على أسر عناصر الدفاع الشعبي تحتوي على “حليب وأرز وشاي وطحين وسكر وزبدة”، مشيراً إلى استمرار المركز بتوزيع المساعدات في مختلف المناطق السورية.

وعبر عدد من أهالي المدينتين الذين تلقوا المساعدات عن شكرهم لدولة روسيا الاتحادية على هذه المبادرة الطيبة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدة لهما يؤكد قوة العلاقة بين البلدين والشعبين.

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