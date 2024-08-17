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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الإيطالية لدى موسكو احتجاجاً على دخول صحفيين إيطاليين إلى مقاطعة كورسك

2024-08-16

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة الإيطالية لدى موسكو تشيتشيليا بيتشوني لتقديم احتجاج شديد اللهجة بخصوص الدخول غير القانوني لصحفيين من شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإيطالية إلى مقاطعة كورسك.

ونقل موقع قناة آر تي عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “في انتهاك صارخ للتشريعات الروسية والقواعد الأساسية لأخلاقيات الصحافة، استخدم المراسلون الإيطاليون إقامتهم في أراضي بلدنا لردف جرائم نظام كييف بالدعم الدعائي”، مشددة على أن الأفعال التي ارتكبها المواطنون الإيطاليون تقع ضمن نطاق القانون الجنائي الروسي.

وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن الوكالات المختصة الروسية تتخذ الخطوات اللازمة لتحديد ملابسات الجريمة التي ارتكبها مراسلو التلفزيون والإذاعة الحكومية الإيطالية لتقييمها قانونياً واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وشنت القوات الأوكرانية في الـ 6 من آب الجاري هجوماً إرهابياً على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً وإصابة 121 آخرين، بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.

وبلغت خسائر قوات كييف في هذا الهجوم حتى الآن نحو 2300 قتيل و37 دبابة و32 مدرعة، فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات.

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