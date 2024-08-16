الرئاسة الفلسطينية: جرائم عصابات المستوطنين تتطلب تدخلاً من المجتمع الدولي

القدس المحتلة-سانا

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصاعد إرهاب عصابات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بالضفة الغربية لافتة إلى أنها امتداد للإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة والمساس بالمقدسات تتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإجباره على وقف جرائمه التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى سياسياً وعسكرياً ومالياً.

وشدد أبو ردينة على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية التي تؤكد أن الاحتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency