الصين: أمريكا تشكل أكبر تهديد نووي في العالم

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد نووي في العالم، نظراً لأنها تمتلك أكبر ترسانة نووية عالمياً، وتنتهج سياسة الاستخدام الأول للأسلحة النووية.

وقال قانغ في مؤتمر صحفي اليوم: “إن الولايات المتحدة استثمرت في السنوات الأخيرة بكثافة لتعزيز تصنيع الأسلحة النووية وتحسين استخدامها في القتال الفعلي، واستغلال الأسلحة النووية كرابط لضم حلفائها وشركائها ونشر المخاطر النووية، ما يعكس نيتها الحقيقية في تخويف العالم بترسانتها النووية”.

وفي تعليقه على إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون دولار للفلبين، وإجراء اليابان مناورات عسكرية مشتركة مع الفلبين قال قانغ: “إن الولايات المتحدة واليابان وغيرهما يسعون لزعزعة استقرار المنطقة لمحاولة إبقائها في حالة من الفوضى”.

وجدد قانغ التأكيد على أن جزيرة هوانغيان هي أرض صينية، وأن بحر الصين الجنوبي هو الموطن المشترك لجميع دول المنطقة، ويجب ألا يصبح أرض صيد للقوات الأجنبية، مشيراً إلى أن الفلبين تواطأت مع دول أجنبية للقيام بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، منتهكة بذلك روح الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في البحر.

وشدد على مواصلة الصين اتخاذ التدابير اللازمة للرد بحزم على الأعمال الاستفزازية التي تنتهك سيادتها ومصالحها وتقوض الاستقرار الإقليمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency