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طقس الغد.. الجو صيفي عادي وغائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية

2024-08-16

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق37 / 21
المنطقة الجنوبية36 / 20
المرتفعات الجبلية30 / 18
المنطقة الوسطى37/ 23
المنطقة الساحلية31 / 26
المنطقة الشمالية39 / 24
منطقة الجزيرة41 / 26
المنطقة الشرقية43 / 27
منطقة البادية39 / 24

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