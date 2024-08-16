طقس الغد.. الجو صيفي عادي وغائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..