الإدارة المحلية تنشر أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لضمان تدخل مرافق الطوارئ والخدمات

دمشق-سانا

نشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية وعنوان بريدها الإلكتروني لضمان تدخل مرافق الطوارئ والخدمات عند حدوث أي طارئ.

وقالت الوزارة في تعميم اليوم:

حفاظاً على الجاهزية الدائمة والكاملة، ولتحقيق الاستجابة الفورية في التعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث، سواءً كانت طبيعية أو اصطناعية في مختلف الظروف والأوقات وفي أي موقف، والتدخل المباشر والفوري من قبل مرافق الطوارئ والخدمات، وأعمالاً لصلاحيات وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تترأس اللجنة الوطنية العليا لإدارة الكوارث ولجنة القيادة المركزية لعمليات الإدارة المدنية والدفاع المدني ولجنة الطوارئ ومتابعة الجاهزية والتي تتفرع عنها لجان فرعية في كل المحافظات، نبين أرقام الاتصال وعنوان البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية حصراً مع غرفة القيادة المركزية لعمليات الإدارة المدنية والدفاع المدني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة:

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