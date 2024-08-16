المقاومة اللبنانية تنشر فيديو لمنشأة سرية تحت الأرض تضم راجمات صاروخية وتجهيزات عسكرية عدة

بيروت-سانا

نشر الإعلام الحربي في المقاومة اللبنانية فيديو يظهر منشأة سرية تحت الأرض تضم راجمات صاروخية، وتجهيزات عسكرية عديدة.

وحمل الفيديو عنوان “جبالنا خزائننا” وأرفق بترجمة باللغتين الإنكليزية والعبرية وتخلله مقتطفات صوتية من تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعلن فيها جهوزية المقاومة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي.

واللافت في الفيديو هو حجم المنشأة التي حملت اسم “عماد 4” ومداها تحت الأرض وما تحتويه من رسائل للعدو الإسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات بفضل القدرات الصاروخية.

ويظهر الفيديو المنشأة المرقمة بالرقم 4 ما يعني أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوما عددها الحقيقي، وبالتالي سيكون لدى المقاومة قدرة الضربة الثانية كما تسمى في العلوم الإستراتيجية.

ويبين الفيديو مستوى السرية الممتازة المحيطة بمكان تموضع قدرات المقاومة الصاروخية في منشأة ليس معروفاً أين تبدأ وأين تنتهي وبماذا تتصل، كما أنها توفر الحماية من الاستهدافات الاستباقية المعادية.

ويؤكد الفيديو أن المقاومة لا تخشى الذهاب إلى الحرب بل هي مستعدة لها إذا ما قرر العدو الذهاب بعيدا في التصعيد والعدوان.

وأوضح الإعلام الحربي أن ما كشفه اليوم هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات المقاومة الحقيقية ولا سيما على صعيد الصواريخ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency