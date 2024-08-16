عبد العاطي: مصر تدعم سيادة لبنان وتدين أي اعتداء إسرائيلي عليه

بيروت-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعرب ميقاتي بحسب ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام عن تقدير لبنان للجهود الدولية والعربية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

بدوره أكد بري التطابق في وجهات النظر بين لبنان ومصر، باعتبار أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

واعتبر بري أن نجاح الجهود لوقف إطلاق النار هو المدخل الأساس لعودة الاستقرار والحلول في المنطقة.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بعد لقائه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب إدانة بلاده لأي انتهاك لسيادة لبنان، مشدداً على أن العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت أمر مرفوض وأدانته مصر بشدة.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع بو حبيب: إن سياسة الاغتيالات مرفوضة تماماً، ومصر تتضامن وتقف بجانب لبنان في هذه المحنة والظرف العصيب وهي لن تألو جهداً في سبيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن هذا أساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر.

وأكد عبد العاطي أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستهداف المدنيين هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة.

بدوره جدد وزير الخارجية اللبناني دعوته المجتمع الدولي إلى وضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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