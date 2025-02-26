إصابة 11 شخصاً جراء استهداف النظام الأوكراني مركزاً تجارياً في دونيتسك

موسكو-سانا

أصيب 11 شخصاً بجروح جراء استهداف قوات النظام الأوكراني مركزاً تجارياً في جمهورية دونيتسك الروسية.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في قناته على منصة تلغرام: “إن قوات النظام الأوكراني قصفت بالصواريخ مركزاً تجارياً في منطقة بيتروفسكي في دونيتسك، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه وإصابة 11 شخصاً بجروح في حصيلة أولية”.

ولفت بوشيلين إلى أن مساحة الحريق الناجم عن قصف القوات الأوكرانية منطقة بتروفسكي تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

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