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إصابة طفل فلسطيني جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة في كفر قدوم بالضفة الغربية

2024-08-16

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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