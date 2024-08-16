القوات العراقية تقبض على إرهابية من تنظيم “داعش” شمال العراق

بغداد-سانا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية اليوم القبض على إرهابية من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المديرية قولها في بيان: “تمكنت مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية بالتنسيق مع شعبة مكافحة إرهاب أم الربعين من إلقاء القبض على إحدى عناصر عصابات “داعش” الإرهابية الصادرة بحقها مذكرة قبض وفق المادة 1/4 إرهاب”.

وأضافت المديرية: إن الإرهابية كانت تعمل ضمن ما يسمى” كتيبة الخنساء” التابعة إلى ما يسمى ولاية نينوى، وكانت مسؤولة عن إدارة شؤون سجون النساء التي يديرها التنظيم الإرهابي.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض في الثامن من الشهر الجاري على 11 إرهابياً بينهم امرأة في نينوى شمال العراق.

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